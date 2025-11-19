BB, CC, EE, ZZ, Las Vegas

Bob Bouber (echte naam: Boris Bluhm, maar dat maakt niet uit) werd als voorman van de maskers ZZ. Chubby Checker heet van zichzelf Ernest Evans. Zo, nu begrijpt u de titel hierboven?

Bob Bouber mag wel een van de voortrekkers van de nederbeat heten, via de Maskers en HET natuurlijk in de eerste plaats. En Chubby Checker woonde in Nederland met voormalig Miss World Rina Lodders, hij had na dit huwelijk eigenlijk alleen nog hits in Nederland. Inmiddels wonen ze weer in de VS.

De Maskers in het thema over Las Vegas.



Sloppn’ in Las Vegas

Bij Chubby Checker wordt het Stoppin’ in Las Vegas.

Op zowel Chubby Checker als ZZ (en de Maskers) komen we terug.

– Uitgelichte afbeelding: Door Eric Koch voor Anefo – Nationaal Archief, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27728909