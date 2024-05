Bayer’s BorreltafelBuikloop

Mirjam Bikker, nu nog fractievoorzitter van een regeringspartij maar tegelijk al bijna in de oppositie tegenover het Kabinet van het Volk stelt een vraag aan de fractievoorzitter van BBB. Wat volgt is geraaskal waar Trump nauwelijks overheen kan.

Dit was een compleet terechte, normale en heldere vraag aan Mw. van der Plas van @mirjambikker tijdens het #formatiedebat. Het antwoord wat volgt is geen touw aan vast te knopen. Hier valt toch niet mee te debatteren? pic.twitter.com/Drm4MEIOD8 — Laurens (@LaurensEurope) May 25, 2024

Namens u en mij toont Bikker zich ontsteld over wie hier binnenkort de baas is, ofschoon God het moge verhoeden.

Als je beseft wat ons land gaat leiden pic.twitter.com/fjOWbg2wMi — Marc Speelman (@marcspeelman) May 25, 2024

