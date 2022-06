Baudet: ‘wat moet ik zeggen over die kutboeren’

Gelukkig heeft Henk Otten nog een paar rekeningen open staan bij zijn oude kameraden, wat op Twitter regelmatig leidt tot hilarische taferelen. Hier laat Baudet weten wat hij écht vindt van de Nederlandse boerenstand:

Voor de #boeren die nog denken dat @thierrybaudet @GideonvMeijeren en #fvd echt betrokken zijn bij onze #boeren luister AUB even naar deze opname van een mislukt interview met @Boerderij_nl waar Baudet z’n ware aard toont: “Wat moet ik met in godsnaam zeggen over die kutboeren.” pic.twitter.com/JmfYJrUyfT

Inmiddels heeft Karrolaain de tweet ook ontdekt:

Wat dan dan weer leidt tot een een hele zwik hilarische reacties van het rechtse plebs:

Sorry @lientje1967 :

1. het gesprek is onvolledig, dus je weet niet of het correct is

2. het siert je niet als je mee gaat in een hetze tegen een andere politieke partij wat je ook vind van hun of wat hun zeggen.

Zullen we het gewoon weer houden bij feiten????

— Hellen (@VermeulenHellen) June 25, 2022