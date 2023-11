Baudet valt de PVV aan over de oorlog tussen Israël en Hamas

Veel FVD-kiezers dreigen PVV te stemmen, tenminste als we Maurice de Hond mogen geloven. Tijd voor Baudet in te grijpen, want stel dat je verdienmodel in gevaar komt. Moet je niet willen.

Thierry Baudet valt de #PVV aan over de oorlog #Hamas #Israel Hij zegt: “Het is helemaal niet goed wat daar gebeurt. Volstrekt disproportioneel, al die arme Palestijnen de hel in bombarderen. Schandalig” #verkiezingen2023 pic.twitter.com/r4tIdkGnST — dr. Marina (@mmeeuw) November 20, 2023



Een kleine stap voor iemand die graag antisemitische complottheorieën mag verspreiden en ooit beweerde dat bijna iedereen die hij kende een antisemiet is.

Uitgelichte afbeelding: Door Elekes Andor – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46878581