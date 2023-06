Racistische wartaal van Thierry Baudet, deel XXXXVIII

“Een negerin met Nikes, wat heeft dat nou met Nederland te maken?”. Nederland, juni 2023. Ok, het is de politiek uitgerangeerde Thierry Baudet, maar tóch.

Natuurlijk krijgt Thierry Baudet bij #ongehoordnieuws weer een podium voor zijn racistische vreemdelingenhaat. #fvd pic.twitter.com/Iy57tiCyhK — dr. Marina (@mmeeuw) June 8, 2023



Baudet verwijst naar het standbeeld van een jonge, zwarte vrouw in Rotterdam. Het vorige week vrijdag onthulde beeld leidde tot een collectieve rolberoerte bij (extreemdom)rechtse opinion makers, want zwarte vrouwen verdienen geen standbeeld. Hebben we het nog niet gehad over de racistische bagger op Twitter en Telegram.

Inmiddels is het standbeeld een touristische attractie van de eerste orde. Wie op de foto wil met het standbeeld moet in de rij gaan staan.

