Baudet: Poetin is lief en alles is de schuld van De Joden

Nieuwe video van complotnazi Thierry Baudet! Poetin is Een Epische Held die een eenzame strijd voert tegen de Globalistische Elite. Een Elite die geleid wordt door/vanuit Oekraïne en – jawel! – Israël. Complotgekken komen uiteindelijk altijd uit bij ‘de Grote Joodse Samenzwering’ en Baudet is geen uitzondering.

Nu Kremlin-vazal Laughland directeur is geworden bij #fvd begint Thierry Baudet z’n Poetin-propaganda ook buiten Nederland actief te verkondingen: “#Putin is een grote held! Poetin’s oorlog in #Oekraïne is fantastisch en heroïsch! Men haat de superieure intelligentie van #Poetin” pic.twitter.com/JUzbFoPb9M

— dr. Marina (@mmeeuw) August 20, 2022