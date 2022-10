Baudet: Poetin heeft in Oekraïne een front geopend tegen de globalisten

Volgens Thierry Baudet wordt Oekraïne sinds 2014 bestuurd door de CIA. Het land is hét centrum van het I nternationale Jodendom het globalisme, en het is dan ook goed dat Poetin ingrijpt. Het meest hoopvolle teken in Thierry’s nog jonge leven!

Putin vazal Thierry Baudet over de oorlog in Oekraïne: “dat is het meest hoopvolle wat ik in mijn leven heb meegemaakt, er is een front geopend tegen de globalisten” [👈antisemitisch hondenfluitje] #fvd pic.twitter.com/gdkgSq8M6S — dr. Marina (@mmeeuw) October 4, 2022



In de laatste peiling van Ipsos staat FVD op 3 zetels (nu 8), dus blijkbaar is dit zelfs voor het extreemrechtse plebs één of meerdere stappen te ver.

