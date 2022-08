Baudet: Joden hebben geen gezag over mij!

Thierry gooit er maar weer eens een hondenfluitje over de Joden tegenaan. We zijn niet ver meer van het punt dat Baudet op Twitter begint te tieren over de Grote Joods-Bolsjewistische samenzwering.

Weer slingert FvD-leider #Baudet een #antisemitisch hondenfluitje de wereld in.

Nota bene met impliciete steun voor het moorddadige #Assad-regime.

Dit mag nooit normaal worden! pic.twitter.com/92BeXX08X2 — CIDI (@CIDI_nieuws) August 14, 2022

Uitgelichte afbeelding: Door Elekes Andor – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46878581