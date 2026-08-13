Lukt Poetin wat Hitler niet kon?

Gaat Oekraïne de oorlog echt winnen? Twee maanden geleden heeft Zelensky een offensief van 40 dagen aangekondigd, dat Rusland naar de onderhandelingstafel had moeten dwingen. De drones sloegen toe. Het was een groot succes, tientallen Russische olieraffinaderijen en vestigingen van het centrale distributiebedrijf Wildberries werden onklaar gemaakt. Overal in Rusland. De Krim is als verlamd, afgesneden van vitale verbindingen met het roofdier zelf.

Maar niet alle wegen zijn geblokkeerd. De Kertsj-brug houdt krampachtig stand, de hoofdschakel met het Russische vasteland. Toch was het Oekraïense plan om die uiterlijk op 4 augustus, de veertigste dag, als klap op de vuurpijl in zee te laten donderen. Dat is helaas niet gelukt.

Poetin kan zijn aanval voortzetten. Kreupel weliswaar, met enorme verliezen aan soldaten en een krakende economie, maar toch. Zijn offensief in Donjetzk gaat verder, heel langzaam. Maar toch. Konstantinovka schijnt wel degelijk gevallen. De haven van Odesa is beschadigd en de export van de graanoogst is opnieuw zwaar belemmerd.

REGEN VAN BALLISTISCHE RAKETTEN

Het allerergst is wel dat de ballistische raketten van Rusland vrijwel ongehinderd in Kyiv, Charkiv, Zaporizja en andere steden exploderen, omdat het geteisterde land ze niet met Patriot anti-raket raketten kan wegslaan. Die anti-raketten zijn er niet. Trump heeft de helft van zijn eigen voorraad er in Iran doorheen gejaagd en de andere helft beweert hij zelf nodig te hebben. Eerst beloofde hij Zelensky nog dat Oekraïne ze zelf maken mocht, maar dat balletje heeft hij ook alweer weggeworpen. JD Vance durft Zelensky zelfs te vragen of Oekraïne nu eens wil ophouden met het schieten op Russische olie-installaties, omdat daar ook Amerikaanse belangen door geschaad worden.

Het resultaat is dat het ernaar uitziet dat Rusland nog minstens een jaar zijn ballistische raketten kan laten regenen. Noord-Korea’s Kim levert ballistische raketten bij de vleet aan Poetin, die daarvoor gaarne miljarden betaalt. Zelensky zegt dat Kim ook dit keer tot 50.000 brave soldaten aan Rusland leger gaat toevoegen.

Staan Europa en de Coalition of the Willing dan machteloos? Het wreekt zich dat we zolang op Amerikaanse bescherming hebben vertrouwd.

FREYA

Maar in Parijs werkt een Europese samenwerkingsgroep van acht landen aan een alternatief voor de Patriot: de Freya raket. Het is de bedoeling dat die vele malen goedkoper gaat worden dan de Patriot-afweerraket, die per stuk 5, 3 miljoen euro kost terwijl z’n Freya tegenhanger voor minder dan 1 miljoen geleverd moet worden. Wanneer zal Freya de Oekraïense steden werkelijk gaan beschermen? Daarover verschillen de meningen. Optimisten zeggen volgende zomer, pessimisten zeggen da Oekraïne nog wel twee onbeschermde winters zal moeten doorstaan.

Hopeloos? Alles kan weer veranderen. De Amerikaanse geheime dienst, bijgevallen door Europese, houdt het erop dat Poetin binnen nu en 2029 waarschijnlijk een aanval tegen een Europees NAVO-land zal wagen. Een beperkte aanval, om te testen hoe de NAVO erop reageert. Gewoon, met troepen, of een hybride aanval met het hele, smakelijke palet van hacks, sabotage, aanslagen, en uiteraard nepnieuws. Poetin zou daarmee het ‘Window of Opportunity’ benutten dat het onbetrouwbare Trumpregime biedt. Met een hybride aanval opereert de Russische agressor al jaren, maar nu met vooral Duitsland als doelwit. Daarbij hoort bijvoorbeeld de recente aanslag met een met Syntec geladen drone op het vliegveld van Leipzig die vermoedelijk op een Oekraïens vrachtvliegtuig gericht was.

Een ouderwetse aanval met troepen, geboren uit frustratie over het gebrek aan echt militair succes, kan echter ook op een nederlaag van Rusland uitlopen als het Westen hard zou terugslaan. Poetin kan het dus voor zichzelf verpesten en die kans lijkt mij niet gering, want hij lijdt aan geestesziekten en staat onder enorme druk om eindelijk eens te laten zien dat hij niet voor de grap meer dan een miljoen soldatenlevens opgeofferd heeft. Ook een conflict met Noord-Korea is mogelijk.

TEN HEMEL SCHREIEND

Een groot moreel verschil tussen de Russische en de Oekraïense manier van toeslaan is dat de Russen hun raketten op mensen, inclusief kinderen, de Oekraïners hun drones op strategische objecten ontladen.

Het is ten hemel schreiend dat Europa het laat gebeuren dat hele steden met de grond gelijk worden gemaakt en dat zelfs de miljoenenstad Kyiv gevaar loopt door dit lot getroffen te worden. Gaat Poetin doen waar Hitler niet aan toe kwam, terwijl het Westen hoofdschuddend toekijkt?

Wint Rusland de oorlog door Kyiv weg te vagen? Ik denk uiteindelijk van niet, en jullie?

– Uitgelichte afbeelding: By © European Union, 2026, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=161002772