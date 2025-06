Azië warmt twee keer zo snel op als de rest van de wereld

Azië warmt bijna twee keer zo snel op als het wereldwijde gemiddelde, blijkt uit nieuwe cijfers van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). Dat leidt tot extremer weer, met een zware tol voor economieën, ecosystemen en samenlevingen in de regio.

Of vorig jaar nu het warmste of het op één na warmste jaar was ooit gemeten, daar twijfelt de WMO nog tussen, afhankelijk van de gebruikte dataset. Maar de trend in het nieuwe rapport is wel glashelder: Azië warmt aan een steeds sneller tempo op. Tussen 1991 en 2024 was die snelheid het dubbele van de periode ervoor.

In 2024 lag de temperatuur in Azië al gemiddeld op 1,04 graden Celsius boven het gemiddelde van 1991-2020. Dat heeft grote gevolgen voor de gletsjers op het continent. Door de combinatie van zomerse hitte en verminderde sneeuw in de winter krimpen 23 van de 24 gletsjers in het hooggebergte. Dat gaat op korte termijn gepaard met overstromingen en aardverschuivingen – op lange termijn zijn er dan weer grote risico’s voor de watervoorziening op het continent.

– Uitgelichte afbeelding: By Shikari7 – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24820127