AZG-rapport: Geweld in Soedan eist catastrofale tol

Een nieuw rapport van Artsen Zonder Grenzen beschrijft de “catastrofale tol” van de oorlog in Soedan. Hele gemeenschappen lijden onder willekeurig geweld, moorden, martelingen en seksueel geweld, en ook de gezondheidszorg in het land kampt met voortdurende aanvallen.

In het rapport beschrijft Artsen Zonder Grenzen hoe zowel de Soedanese strijdkrachten als de Rapid Support Forces gruwelijk geweld plegen tegen mensen in het hele land. Sinds het begin van de gevechten in 2023 zijn ziekenhuizen aangevallen, markten gebombardeerd en huizen met de grond gelijk gemaakt.

Schattingen van het totale aantal gewonden of doden variëren sterk, maar de cijfers van het Al Nao-ziekenhuis in Omdurman spreken boekdelen: daar werden tussen 15 augustus 2023 en 30 april 2024 elke dag gemiddeld 26 gewonden opgenomen. AZG zelf heeft duizenden patiënten behandeld voor oorlogsgerelateerde verwondingen in het hele land, de meeste voor verwondingen veroorzaakt door explosies, schotwonden en steekpartijen.