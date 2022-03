Autonome acties tegen invasie Oekraïne door Rusland

Naast de vele demonstraties tegen de oorlog in Oekraïne hebben in verschillende landen ook (autonome) directe acties plaatsgevonden tegen de Russische aanval op Oekraïne.

De dapperste demonstraties tegen de oorlog vinden plaats in Rusland zelf. Onder het juk van enorme repressie en verschrikkelijke propaganda zijn er al weken demonstraties in Rusland. Niet alleen in de grote steden Sint-Petersburg en Moskou ,ook in tal van andere steden vinden protesten plaats. Naast demonstraties vinden er in Rusland ook directe acties plaats. Hier wordt in Voronezh een aantal brandbommen gegooid naar rekruteringskantoor van het Russische leger. Een 36-jarige Moskoviet werd gearresteerd, omdat hij 2 molotovcocktails naar het Kremlin gooide. In Wit-Rusland saboteren activisten rails om troepen en bevoorrading van het leger te stoppen. In plaats van geld aan Giro 555 te geven is het altijd aan te bevelen direct geld te geven aan activisten in Rusland, Oekraïne of Belarus. Of groepen die activisten in deze landen ondersteunen, zoals deze anarchistische groep in Dresden.

A military recruitment office was attacked with Molotovs near Moscow by unnamed assailants. pic.twitter.com/9KptVA9NTI — Jake Hanrahan (@Jake_Hanrahan) March 9, 2022

Ook in andere Europese landen vonden acties plaats bij Russische ambassades en consulaten. In Warschau werd een lading kool voor de ambassade gedumpt. In Dublin reed een vrachtwagen tegen het hek van de ambassade. In Basel in Zwitserland werd een stadsbus beschilderd met anti-oorlogsslogans.

Aktion in #Basel gegen den Krieg in der Ukraine. Nein zur russischen Invasion! Gegen den Kriegsrausch in Europa

Für den Aufbau einer internationalistischen revolutionären Antikriegsbewegung!#StopWarInUkraine #StopPutin #noNato #solidarityWithUkraine pic.twitter.com/uTduitjbdv — Lotta – organisiert kämpfen (@lotta_basel) March 11, 2022

In Italië ging het wat heftiger, hier werden explosieven naar het consulaat van Wit-Rusland in Rome gegooid. In Nederland waren ook acties. In Den Haag werd een rugzak over het hek van de Russische ambassade gegooid, deze actie werd opgeëist door revolutionaire anarchisten op Indymedia. In Maastricht werd het Russische consulaat versierd met Oekraïense vlagjes en leuzen.