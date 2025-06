Autobommen ontploffen in Teheran; inwoners ontvluchten de stad

In Teheran zijn diverse autobommen ontploft. Het is onduidelijk hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. Volgens lokale media zouden het gerichte aanslagen zijn op kernfysici, maar Israël ontkent elke vorm van betrokkenheid. Wat uiteraard niet altijd alles zegt. IRNA, het officiële Iraanse persagentschap, heeft ook een elastische verhouding met de waarheid, dus wie weet. Beelden hier.

Inmiddels ontvluchten de inwoners van Teheran de stad.

A video appeared online showing Tehran residents fleeing the capital as it sustains repeated strikes internal sabotage.

Iranian authorities claim that 128 people have been killed and about 900 more have been injured by Israel’s strikes since they started on June 13.

[image or embed]

— Anton Gerashchenko (@antongerashchenko.bsky.social) 15 juni 2025 om 18:05