Auteursrechtenmafia: Wie eist bewijst

Wat het meeste stoort bij de geldklopperij met fotorechten is dat de bewijslast bij de fotogebruiker wordt neergelegd: ‘U heeft een foto uit mijn beeldbank gebruikt, heeft u daar een licentie voor?‘

Jij wordt beschuldigd en je moet je onschuld bewijzen door een ‘bonnetje’ te overleggen.

Nooit met geroutineerde juristen in discussie gaan over het tarief, embedden(!) , wel of geen citaat, wel of geen opzet, wel of niet origineel genoeg. Niet vertellen dat je er niks mee verdiend hebt, dat je de foto kreeg, dat een stagiaire enz. Daaraan kunnen ze zien dat je de foto inderdaad zonder toestemming hebt gebruikt, dat je niet meer weet hoe je eraan gekomen bent of dat je geen aankoopbewijs kunt laten zien. Ze zien welke argumenten je gebruikt en hoe het met je juridische kennis is gesteld. Je vergroot de kans dat ze je daadwerkelijk voor de rechter slepen en dat de rechter door het lange voortraject de volledige proceskosten toewijst. Bij eenvoudige foto-geschillen geldt het liquidatietarief voor de proceskosten dat fors lager ligt. Negeren

Nogal wat partijen schieten met hagel (mailtjes) in de hoop dat er iemand reageert. Zolang je geen (aangetekende) brief met de juiste tenaamstelling hebt gehad negeren. En als de claim erg onredelijk is kun je zelfs bij een papieren brief even afwachten of er nog een tweede komt voordat je reageert. Bewijs vragen

Zij moeten bewijzen dat je hún rechten geschonden hebt, dat jij dat redelijkerwijs had moeten weten zodat het jou als een onrechtmatige daad aangerekend kan worden waar jij schade voor moet vergoeden. En als zij de schade begroten op misgelopen inkomsten zullen ze ook moeten aantonen wat die inkomsten dan zijn. Tegenvoorstel

Bij de vele rechtszaken die voortkwamen uit het gejaag van Permission Machine is de rechtspraak uitgekomen op een standaardbeoordeling van 125% van de misgelopen licentievergoeding. Daar kun je een tegenvoorstel op baseren. Ik adviseer alleen iets te betalen als daarmee het dossier gesloten wordt. Anders blijft het risico op een rechtszaak aanwezig.

Iedere zaak is anders

Hardwerkende fotografen

Bovenstaand geldt voor onredelijke fotoclaims. Als jij een foto commercieel hebt gebruikt en het is de fotograaf zelf die bij je aanklopt ga je natuurlijk niet in discussie of om bewijs vragen. Dan probeer je er onderling zo snel mogelijk uit te komen, vóórdat de fotograaf een jurist inschakelt en de kosten oplopen. Teken ook de petitie Stop Onredelijke Fotoclaims van Martine Bakx (en geef eventueel aan berichten van updates te willen ontvangen) (Dit artikel verscheen eerder op het weblog van Martine Bakx) (Uitgelichte afbeelding: Cartoon Stop Onredelijke Fotoclaims (Martine Bakx))

Juristen die je om hulp vraagt, uitzonderingen daargelaten, gaan daarin mee: