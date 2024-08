Auteursrechtenmafia: dreigende niet-ontvankelijkverklaring in zaak tegen ANP

Een van de vervolgblogs over Martine Bakx’ zaak tegen het ANP waarin nog eens heel helder wordt uitgelegd hoe schimmig de praktijken van bedrijven als het ANP en de met hun meewerkende auteursrechtenbountyhunters zijn:

Na tweemaal uitstel te hebben gevraagd heeft ANP dan toch verweren ingediend. Als eerste verweer dat ik de verkeerde ANP heb gedagvaard en dat is volgens de kleine lettertjes correct. De rechtsopvolger van Hollandse Hoogte is holding ANP en niet werkmaatschappij ANP.

Bas van Beek, ten tijde van de uitspraak op papier nog eigenaar van Hollandse Hoogte, blijkt een hele kerstboom te hebben opgetuigd toen hij vertrok bij ANP. Op 10 september 2020 is Hollandse Hoogte B.V. gefuseerd met haar holding en een dag later is die holding gefuseerd met de holding van ANP. Uit het verweer: “Bakx had dit kunnen weten omdat de fusieakten bij het Handelsregister zijn geregistreerd.”

Bakx gaat de rechter laten weten dat ze op persberichten van ANP is afgegaan en verzoeken om herstel.

10 februari 2017 kreeg ik een betalingsuitnodiging van Permission Machine met een verklaring van Hollandse Hoogte. Bas van Beek schrijft in die verklaring dat Hollandse Hoogte zoekt naar het gebruik van foto’s waar mogelijk geen toestemming voor is verleend. Of je wilt nagaan of je over een geldige licentie beschikt. En zo niet kun je die tegen gepeperde prijzen aanschaffen bij Permission Machine.

13 juni 2018 bericht NRC dat ANP Hollandse Hoogte heeft overgenomen en dat de databanken zijn samengegaan. Bas van Beek was op dat moment al berucht om zijn agressieve inningspraktijken en zet die na de verkoop van Hollandse Hoogte voort bij ANP.

3 juli 2018 ben ik gedagvaard namens Hollandse Hoogte B.V. Dat is ná de bekendmaking dat het fotobureau is overgenomen en op dat moment stond de gewraakte foto dus al in de databank van ANP.

15 februari 2019 volgt het vonnis op naam van Hollandse Hoogte B.V.. Na mijn vonnis worden de sommatiebrieven steviger van toon en verhoogt ANP de gevorderde tarieven.

10 januari 2020 schrijf ik een open brief aan Bas van Beek. De brief is bedoeld als hulpmiddel om te reageren op sommaties van Permission Machine namens ANP. Sommaties die waren ondertekend door Bas van Beek.

10 september 2020 wordt Hollandse Hoogte B.V. uitgeschreven bij de Kvk door te fuseren met haar holding en een dag later fuseert de holding met de holding van ANP.

Eind 2020 stopt Bas van Beek als directeur Foto van het ANP.

Vijf maanden later, mei 2021, krijgt ANP een nieuwe eigenaar. Velen hopen dat daarmee een eind komt aan de agressieve inningspraktijken, ze gaan echter tot op de dag van vandaag door.

De facto doet het er niet zoveel toe of de werkmaatschappij of holding terecht staat, maar ja de jure hè. Mogelijk weet de huidige eigenaar van beide BV’s niet hoe immoreel juridische partner Permission Machine onder leiding van Bas van Beek tekeer ging. In mijn ogen is het bij geconstateerd gebruik opdringen van licenties tegen opgeklopte tarieven onder dreiging van rechtszaken afpersing, maffiapraktijken vind ik het. Mogelijk weet de huidige eigenaar ook niet wat voor schimmige constructie Bas van Beek opgetuigd heeft bij zijn vertrek bij ANP. Daar kan ik echter niks aan doen, dat vechten ze onderling maar uit.

Voor mij is dit eerste verweer van ANP een onverwachts kadootje. Ik kan nu een van de ‘breinen’ van de fototrollerij, Bas van Beek, in een desinfecterend zonnetje zetten.

Mocht de rechter mijn verzoek om herstel afwijzen en de herroepingsprocedure niet-ontvankelijk verklaren ga ik opnieuw dagvaarden. En dan zijn we aanbeland bij het tweede verweer van ANP: “Bakx is anders gezegd vijf jaar te laat met haar verzoek om herroeping”

Wordt vervolgd!

Dit artikel verscheen eerder op 9 augustus 2024 op Martine Bakx’ weblog

(Photo by Tingey Injury Law Firm on Unsplash)