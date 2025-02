Auteursrechtenmafia: de strijd tegen fototrollenland gaat door

Veel vooruitgang is er nog steeds niet te zien in de strijd tegen fototrollenland. Martine Bakx heeft haar rechtszaak tegen ANP (vanwege het volgens haar onrechtmatig opeisen van auteursrechten van hun kant omdat zij niet de rechthebbende waren op dat moment) vooralsnog verloren. Maar dat gebeurde slechts door ondoorzichtig geschuif met BV’s en holdings van het ANP, waardoor ze per ongeluk het verkeerde onderdeel voor de rechter gesleept had. Een tweede poging gaat er echter wel komen, maar er is wel een crowdfundingactie voor nodig. Rechtszaken voeren is een leuke hobby voor mensen met heel veel geld, wat dat betreft bestaat er absoluut geen rechtsgelijkheid, ook niet in onze zo veelgeprezen vrije, westerse wereld.

Naast de geautomatiseerde praktijken van sympathieke bedrijven als de Visual Rights Group (voorheen de invoelende naam Permission Machine dragende) heeft men nu iets nieuws bedacht. Voordat daarop dieper ingegaan wordt is het belangrijk deze aanbevelingen van Martine ter harte te nemen, een citaat uit haar aankomende boek over Fototrollerij:

“Blafbrief

Fototrollen sturen voor elke foto die ze mogen ‘bewaken’ een blafbrief met een beschuldiging van een inbreuk. Ze verlangen betaling van misgelopen inkomsten met juridische kosten of een bewijs van onschuld. Fototrollen bluffen en dagen alleen af en toe een makkelijk slachtoffer voor de rechter waarvan ze weten dat die geen geldige licentie kan overleggen en zich niet goed kan verweren. Om de kans op een rechtszaak te minimaliseren is het belangrijk om nergens over in discussie te gaan, niks te erkennen en zo min mogelijk informatie te verstrekken. Volg het stappenplan van figuur 8. Negeren

Zodra men reageert heeft de afzender bewijs dat de sommatie ontvangen is én serieus genomen is. Uit de reactie kan de afzender afleiden hoe het gesteld is met de juridische kennis en of de fotogebruiker met vakjargon te intimideren is.

Voordat een bedrijf kan dagvaarden dient er contact over het geschil te zijn geweest of moet er minimaal een aangetekende brief naar de juiste persoon op het goede woon- of vestigingsadres zijn verstuurd.

Negeer mails, net zoals brieven met een verkeerde aanhef of op een verkeerd adres.”

Kort gezegd moet je dus erg voorzichtig zijn met inhoudelijke discussies over de vermeende auteursrechteninbreuk, en er bij voorkeur helemaal niet aan beginnen.

Daarom is de nieuwe praktijk van een bedrijf als Fair Licensing zo verraderlijk, omdat je op geautomatiseerde wijze in precies zo’n discussie gelokt wordt, waarbij je dus makkelijk allerlei informatie vrij zou kunnen geven die je nu juist vóór je moet houden. Martine op LinkedIn:

“De tools worden steeds geavanceerder. Fair Licensing spoort gebruik op, stuurt een misleidend mailtje met een dossiernummer en als je reageert komt er geen mens meer aan te pas, mag je in discussie met ChatGPT. ANP en Alamy gebruiken deze tool. En jagen zelfs op dezelfde foto’s. Dus wees gewaarschuwd. Reageer nooit op mails waar je moet inloggen voor je dossier. Een echte sommatie komt per brief. Doe een melding bij The Netherlands Authority for Consumers and Markets van phishing.”

Voor wie het allemaal enigszins duizelt heeft Martine een handig stroomschema opgesteld over hoe te handelen in geval van een auteursrechtenclaim:

(Afbeelding: Artoek.nl)