Asiel – rode haar – Yad Vashem – Oorlogsdoden.org

Asielpolitiek

Het was wel een grappige analyse van de asielpolitiek bij ‘Even tot hier‘ gisteravond – ze hadden er echt moeite voor gedaan. Hoe de Eerste Kamer zou vastlopen in de asielwetten, en wel door het zeur- en blèrgedrag van de PVV – en trouwens ook van de j en m’s van D66 zelf.

Maar waar ik even niet op gelet had en ook niet erg van de kranten had meegekregen: de Europese wet dwingt ons toch al hetzelfde te doen. De Tweede Kamer heeft er nl niets over te zeggen… Het heet voluit het Europees Asiel- en Migratiepact (EU Asylum and Migration Pact). Je moet 9 Europese verordeningen instellen.

Hier overigens de officiële tekst in het officiële publicatieblad van de EU. Ingangsdatum in NL is 19 juni 2926. Dit kostte me overigens zeker 15 minuten, ja!

Meisje met rode haar

Hè? Kreeg regisseur Ben Verbong van de film-naar-het-boek van Theun de Vries over Hannie Schaft uit 1982 doodsbedreigingen bij de film? Die hij stilhield? Hij had het over een ‘scherpe kogel’ – leuk detail, dat ‘scherp’. Dan moet het wel waar zijn, toch? En nog een bommelding bij de première in het City op het Leidseplein? Zo hé, hij wel…

Yad Vashem en NL

Zoals iedereen ondertussen moet weten, vooral omdat ik er gisteren nog over schreef, is mijn grote historische ontdekking, die ik in de Volkskrant publiceerde in 2012: ‘Eén op de 1.800 Nederlanders redde Joden‘. Wie geen abonnee is kan die tekst hier vinden. Dat is dus geen schending van het auteursrecht van de Vk, omdat ik auteur ben en het auteursrecht nooit heb afgestaan. Sterker nog, in 2000 hebben we – o.m. Max Pam, schaakgrootmeester Hans Ree, en Parool-restoschrijver Joh van Dam en schrijver Nicolaas Matsier en ik – nog geprocedeerd tegen de Vk om een vergoeding te krijgen voor het verhuren van onze artikelen van ons arme freelancers. De Vk plaatste mij toen voor 10 jaar op een Zwarte Lijst! Zo!

Oorlogsdoden.org

Deze fraaie site met interessante artikelen heeft een gebrekje: ze weten het onderscheid niet tussen ‘Duits’ en ‘nazi’. Zoals bekend was Anne Frank een Duits meisje, en geen nazi – haar vader en haar moeder, haar zuster Ursu., sorry Margot idem. Bach was een Duitser, Beethoven, Willy Brandt etc etc – maar ook al géén nazi’s! Iedereen kent die riedel nu wel. De site heeft het 50x over ‘Duits‘ maar de term ‘n’ komt er zelfs helemaal niet eens voor… oeioeioei!

Maar Hitler en ‘onze’ gouverneur tijdens WO-II, Seyss-Inquart, waren weer géén Duitsers, maar… Oostenrijkers! Net als de SS-er die Anne etc ging arresteren, Silberbauer. Heel goed! En ook nog uiterst moorddadig – ik zeg het er maar bij.

– Uitgelichte afbeelding: Onbekend (NIOD, Nationaal Archief and others all state “unknown photographer”) – GaHetNa (Nationaal Archief NL), Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38071392