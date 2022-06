Arundhati Roy: India wordt een hindoe-fascistische staat

In een interview met nieuwszender Al Jazeera waarschuwt de wereldberoemde schrijfster en politieke activiste Arundhati Roy er voor dat “India een hindoe-fascistische staat wordt”. Ze doet deze uitspraak nadat de regeringspartij BJP van premier Narendra Modi een campagne opstartte om massaal en lukraak huizen, winkels en bedrijven van moslims met bulldozers te vernietigen. Ondertussen zijn er verschillende ministers die deze praktijk in hun verkiezingscampagnes aanmoedigen.

Volgens Roy waren Indische moslims in het verleden al veelvuldig het slachtoffer van pogroms, lynchpartijen, gerichte moorden, vrijheidsstraffen, neppolitieonderzoeken en opsluiting onder valse voorwendselen. Het platgooien van hun huizen en bedrijven is volgens haar slechts een nieuw – en zeer effectief – wapen zijn dat aan deze lijst is toegevoegd.

Bulldozers als goddelijke, wrekende kracht

In de politieke propaganda van de BJP worden bulldozers voorgesteld als een soort goddelijke, wrekende kracht. De bulldozer als metafoor voor een dreigende machine met een enorme metalen klauw om “de vijand te verpletteren”. Het doet denken aan een stripversie van een mythische God die demonen verslaat.

Met het bulldozeren van huizen en bezittingen geeft de Indische overheid volgens Roy een duidelijk signaal: “Je staat er alleen voor. Er zal geen hulp komen. U heeft geen hof van beroep. Elke instelling die vroeger deel uitmaakte van de checks and balances van deze oude democratie, is nu een wapen dat tegen je kan worden gebruikt.”

Arundhati Roy waarschuwt voor de nieuwe golf van agressieve rechtsextremisten. Op sociale media is het ondertussen routine om openlijk op te roepen voor een genocide op moslims. Ze waarschuwt dat er “point of no return” is bereikt. “Tegenwoordig beleven we in India het politieke equivalent van een beleid van de verschroeide aarde. Alles – elke democratische instelling die jarenlang werd opgebouwd – wordt vernietigd. Het is verbijsterend. Een nieuwe generatie jongeren zal volledig gehersenspoeld opgroeien, zonder enige connectie met de geschiedenis of de culturele complexiteit van hun land.”

– Overgenomen van Het Observatorium

