Arrestaties Londen

Dit gaat ver; dus als je steun betuigt aan een organisatie die illegale dingen heeft gedaan is dat strafbaar?

“De adjunct-commissaris van de Met, Ade Adelekan, zei: “Iedereen die zijn steun betuigt aan Palestine Action kan verwachten te worden gearresteerd. Ik wil mensen nogmaals aansporen om na te denken over de ernst van die consequentie. Een arrestatie op grond van de Terrorism Act kan zeer reële langetermijngevolgen hebben – van reizen tot werkgelegenheid en financiën. Bovendien is het, zoals we deze week hebben gezien, zeer waarschijnlijk dat een arrestatie in deze omstandigheden tot een aanklacht zal leiden.”

Ik zou dan wel eens een lijst willen zien van extreem-rechtsen die steun betuigd hebben aan allerlei organisaties die illegale dingen hebben gedaan. Maar die eikels komen er altijd mee weg.

Ik sta niet achter de acties van deze groep, maar gearresteerd worden omdat je er steun aan betuigt is een autocratische maatregel.

