Duitse politie jaagt op bejaarde leden van de RAF: arrestaties in Berlijn

De Duitse politie heeft in de jacht op bejaarde RAF-activisten vandaag in Berlijn twee mensen gearresteerd. Zojuist is bekend gemaakt dat het vermoedelijk niet gaat om de twee gezochte RAF-pensionados Burkhard Garweg en Ernst-Volker Staub.

Volgens de politie gaat het om het vaststellen van de identiteit van de daders (Maßnahmen der Identitätsfeststellung), van concrete misdrijven worden de arrestanten niet verdacht. Wat het punt was van deze actie is mij dan ook een raadsel.

Afgelopen maandag werd de al jaren gepensioneerde Daniela Kletter opgepakt in Kreuzberg. Kletter behoorde net als Garweg en Staub tot de derde generatie RAF-activisten. Voor zover mij bekend worden de drie niet verdacht van (politieke) moord, wél van betrokkenheid bij de aanslag op een in aanbouw zijnde gevangenis in Weiterstadt en een aanslag op de ambassade van de VS in Bonn. Beide feiten zijn inmiddels verjaard.

In 1998 hief de RAF zich officieel op. Klette, Garweg en Staub worden ervan verdacht daarna nog een reeks overvallen op geldtransporten te hebben beraamd, maar die dienden uitsluitend om in het eigen onderhoud te voorzien. Bij één van die overvallen werd schoten gelost, wat ertoe leidde dat het illustere trio werd beschuldigd van poging tot moord. De laatste overval dateert overigens uit 2016.

Eigenlijk hebben we hier dus te maken met drie bejaarde, gepensioneerde overvallers. Oppakken is prima – het zijn allesbehalve heiligen – maar de hype en de daarmee gepaard gaande politieinzet beginnen zo langzamerhand absurde vormen aan te nemen. Zeker als je het vergelijkt met de geringe aandacht voor de honderden ondergedoken Duitse neonazi’s die daadwerkelijk een bedreiging vormen voor de rechtsstaat.

Bron: taz

Uitgelichte afbeelding: Daniela Klette (Fahndungsbild) Foto: LKA Niedersachsen