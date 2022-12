Arnoud van Doorn veroordeeld tot taakstraf

Ex-PVV’er en voormalig Haags gemeenteraadslid Arnoud van Doorn is vandaag in hoger beroep veroordeeld voor opruiing. Van Doorn zou op Twitter hebben opgeroepen tot “vernietiging van zionisten”. Hij kreeg een taakstraf van 80 uur opgelegd.

Volgens Van Doorn is het allemaal een kwestie van vrijheid van meningsuiting: hij probeerde een publiek debat te openen. Je kent het wel. Oordeel zelf:

Van Doorn begon zijn politieke loopbaan bij de LPF, maar stapte in 2009 over naar de PVV. Omdat Den Haag nou één keer Den Haag is, haalde de PVV bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 maar liefst 8 zetels. Een plek in het college bleek er ondanks die enorme verkiezingsoverwinning echter niet in te zitten.

In december 2011 werd Van Doorn uit de PVV gezet omdat hij geld uit de partijkas had gebruikt voor privé-uitgaven wat slordig was geweest met de boekhouding.

In 2013 werd Van Doorn opgepakt omdat hij het ambtsgeheim zou hebben geschonden. Ook zou hij softdrugs hebben verkocht aan minderjarigen. Dat laatste deed Van Doorn naar eigen zeggen met de beste bedoelingen: op die manier hoopte hij hun vertrouwen te winnen en ze op het rechte pad te houden. Tot niemands verbazing geloofde de rechter daar geen woord van. Van Doorn kreeg een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden opgelegd.

Later dat datzelfde jaar zag Van Doorn Het Licht en bekeerde hij zich tot de islam, waarbij hij uiteraard koos voor de meest reactionaire variant die er in het Haagse te vinden was. Hij sloot zich aan bij de Partij van de Eenheid van Abdou Khoulani. Khoulani kwam al snel onder vuur te liggen wegens zijn steun aan ISIS en zag zich zich uiteindelijk gedwongen uit de raad te stappen. Hij werd opgevolgd door Van Doorn, die op de hem inmiddels kenmerkende wijze van de ene rel naar de andere rolde.

Inmiddels zit Van Doorn niet meer in de raad en houdt hij zich voor zover ik na kan gaan vooral bezig met het op Twitter verspreiden van complottheorieën over Oekraïne en corona.

Van Doorn legt zich niet neer bij de uitspraak en kondigde vandaag aan desnoods door te zullen gaan tot het Europees Hof om zijn gelijk te halen:

In Hoger Beroep gedeeltelijke vrijspraak van opruiing. Van 120 uur taakstraf naar 80.

Nog steeds onacceptabel, volledige vrijspraak blijft de enige juiste uitspraak.

Nu naar de Hoge Raad, daarna indien nodig naar Europees Hof. 💪https://t.co/8BhuuZn82j — Arnoud van Doorn (@ArnoudvDoorn) December 22, 2022



Uitgelichte afbeelding: Door Onbekend – Setayeshgaran Noor Magazine, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19845557