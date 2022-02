Fraude bij landsadvocaat, én de gerechtsdeurwaarders, bij wie niet?

Nog even, mensen, nog hééél even… dat dondert het hele bouwwerk eindelijk met veel geraas in elkaar! (hoop ik althans vurig…)

Nu al vallen ze als vliegen, eerst de grensoverschrijders… Nu net ook weer een advocate in Zaanstad die een ‘cliënt’ zat te pijpen in de gevangenis… Hij nog klagen dat-ie niet weg kon komen…

Hè jasses, doe niet zo vulgair, zou mijn moeder nu roepen. Dan had je nog de enkele seksdeurwaarder – drie keer raden.

Maar wacht even: er is ook nog: Fraude! Nu is namelijk ook de LandsAdvoCaat – jawel! – in de fout gegaan – fraude! Gelukkig maar, zou mijn moeder nu zeggen. Ja vast en gewis: bij het kantoor Pels Rijcken, de landsadvocaten is/was ook een afdeling notarissen. Daar is fraude ontdekt, gerommel en gesjoemel met gelden, zeker, zeker, jaja, uiteraard vanaf vier nullen.

De gemeente Den Haag heeft hun contract opgezegd. De staat moet nu eigenlijk wel volgen. Het onderzoek naar die zaak deugde echter niet…

En daar duikt mijn oude vriend, accountant prof dr Marcel Pheijffer opeens weer op. Hij had ons Bussummers eerder een loer gedraaid bij zijn ‘onderzoek’ naar fraude door onze burgemeester Heijmans met reiskosten (die trad af). Daar is Pheijffer toen voor berispt door zijn eigen accountants-tuchtgerecht in Zwolle. Ik was bij die vreugdevolle zitting. Jaja! Mooie stad!

Twee jaar terug meldde ik nog: De rechtbank te Rotterdam heeft advocatenkantoor Loyens & Loeff een megaboete opgelegd van bijna € 21 miljoen schadevergoeding in een zaak rond Farm Frites.

En hier is bewijs numero duo voor jachtseizoen 21-22: er zijn maar liefst 13 gerechtsdeurwaarders twee weken geschorst in december. Allemaal van het bureau Syncasso in Utrecht. Door hun eigen rechtbank, ook nog! Ze hadden gerommeld met binnenkomende gelden.

En ja hoor: ook de voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, mr Michaël Brouwer, zat daarbij, want hij is directeur van Syncasso. Twee weken strafbank, jochie! Hij meteen aftreden natuurlijk, dat weer wel… Ik zou maar gauw op ijshockey gaan, scheelt je weken… Nog een klein puntje: ieder van de dertien moet elk apart nog eens € 1500 proceskosten betalen. Zo! Pak an!

Voor de ongelovigen: het vonnis van de rechtbank Amsterdam is gepubliceerd. Kernzin, ik citeer:

“BESLISSING

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders: verklaart de klacht in alle onderdelen gegrond”

O ja: dat Gerrit van de Kamp van de politievakbond ACP nu nat is gegaan – ik kan er echt geen traan om laten. Ik kan niet tegen mensen die zichzelf continu serieus nemen en om de twee seconden ‘de collega’s‘ roepen, of ‘ter plaatse‘. Jazeker, ik ben een overgevoelige taalnazi en ik zeur…

O ja 2: nog even doorzeuren dan: er komt een speciale aflevering van Opsporing Verzocht met spannend geënsceneerde overvallen op oudere Marokkaanse echtparen – met ondertitels én gebarentaal! Die hebben daar zelf maandenlang om gesmeekt en vechten om de buitenkans om mee te doen. RTL brengt daar verder een serie van met voorrondes: ‘Opsporing 60+ Marokko‘ ipv The Voice. Dat hoef ik toch niet uit te leggen?

– Uitgelichte afbeelding: Door Zairon – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55661408