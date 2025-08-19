Arctische gletsjers op weg naar het einde nu microben het smelten versnellen

“Het voelde echt beangstigend – als midden in een brandende stad staan tijdens een nachtelijke aanval.” Dr Arwyn Edwards beschrijft niet een stadsoorlog maar een recente warme en mistige dag op een gletsjer in Spitsbergen, waar recordbrekende zomerhitte zijn werkplek in een waterval van smeltwater en vallende rotsen heeft veranderd. i

Edwards is een vooraanstaande onderzoeker van de ecologie van gletsjers, de studie van levensvormen op, in en rondom gletsjers en ijsvlakten. Zo’n twintig jaar van Poolonderzoek heeft hij zich altijd “ontspannen en thuis” gevoeld op het ijs. Maar de versnellende klimaatinstorting maakt langzamerhand een einde aan dat gevoel van veiligheid.

Ook al hebben de temperaturen over de hele wereld beschouwd nog niet de doelstelling van 1,5 graden volgens de Parijse normen,het Noordpoolgebied is al lang geleden die grens voorbijgegaan. Spitsbergen warmt zeven maal sneller op dan het wereldgemiddelde.

Lees verder bij The Guardian

– Uitgelichte afbeelding: By Bjørn Christian Tørrissen – Own work by uploader, https://bjornfree.com/, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=137256922