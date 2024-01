Arabische media: hoofd inlichtingendienst Iraanse Revolutionaire Garde omgekomen bij Israëlische luchtaanval

Bij een luchtaanval op de Syrische hoofdstad Damascus zijn vier leden van de Iraanse Revolutionaire Garde gedood. De luchtaanval wordt door Syrië toegeschreven aan Israël, wat wel zal kloppen.

Volgens Arabische media zou niemand minder dan Mohammad Kazemi tot de slachtoffers behoren. Kazemi werd in juni 2022 commandant van de IRGC-IO, de inlichtingendienst van de Revolutionaire Garde. Hij was één van de hoofdverantwoordelijken voor de onderdrukking van de protestbeweging in Iran, na de brute moord op Mahsa Amini door de Iraanse politie.

Goed werk van Israël. One down, a lot more to go.