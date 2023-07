Apocalypse 23: Vliegveld van Palermo gesloten wegens bosbranden

Het vliegveld van Palermo (Sicilië) is gesloten, omdat er in de heuvels die de stad omringen hevige bosbranden woeden. Vanochtend werd het zicht in de stad zwaar belemmerd door de rook en was het buiten bijna niet mogelijk fatsoenlijk adem te halen. De temperatuur bereikte een recordhoogte van 47 C.

Palermo in Sicily is surrounded by fire on its hottest day ever recorded. #NoOneIsSafe #NowhereIsSafe https://t.co/gWgbPWewcJ — Extinction Rebellion Global (@ExtinctionR) July 25, 2023

#Palermo this morning. “The air is unbreathable in several places. These are very delicate hours for the city.” – @mauro_in_89 pic.twitter.com/4kLagDLZw6 — Volcaholic 🇰🇪 🇬🇧 🌋 (@volcaholic1) July 25, 2023

“In #Palermo 90% of people have self-managed this serious emergency. No one intervened. Canadairs can’t fly at night, firefighters couldn’t answer at all. Many have saved what can be saved by equipping themselves with hydrant and helping others.” – @JimmaGR pic.twitter.com/ncHKsksjk9 — Volcaholic 🇰🇪 🇬🇧 🌋 (@volcaholic1) July 25, 2023

De gebeurtenissen in Zuid-Europa zijn nog maar het begin van de ellende. Recent wetenschappelijk onderzoek duidt er op dat de Warme Golfstroom als gevolg van de smeltende ijskappen waarschijnlijk geen lang leven meer beschoren is. In West-Europa koelt het dan lekker af, maar het probleem is wél dat het wat moeilijk wordt groenten te verbouwen. Mocht je denken dat de aardappelen nú duur zijn: you ain’t seen nothing yet.

Hebben we het nog niet over West-Afrika gehad, waar het verbouwen van voedsel door gebrek aan regenval waarschijnlijk volledig onmogelijk wordt. De instorting van de Warme Golfstroom zou al in 2025 kunnen beginnen, maar een wat optimistischer scenario houdt het op 2050.

