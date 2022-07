Apocalypse ’22: tientallen Chinese steden zuchten onder een extreme hittegolf

Tientallen Chinese steden zuchten onder een extreme hittegolf. Nanjing heeft sinds zondag zelfs ondergrondse schuilkelders voor bewoners geopend, oorlogsbunkers uitgerust met wifi, boeken, waterdispensers en zelfs magnetrons.

In 86(!) steden is de hoogste alarmfase afgekondigd omdat de temperatuur waarschijnlijk boven de 40 graden uitkomt.

Inmiddels begeven zelfs wegen en daken het onder de aanhoudende extreme hitte. In Chonqqing begaf het dak van een museum het toen de teer die de dakpannen bijeenhield smolt. In een stad in het zuiden van het land trok een weg krom. De staatstelevisie liet beelden zien van een stuk weg dat door de hitte zo’n 15 cm omhoog boog.

Alsof het allemaal nog niet erg genoeg is worden de hittegolven afgewisseld met zware regenval en overstromingen.

Eerder dit jaar werden Pakistan en India al getroffen door een hittegolf. Of misschien beter gezegd: een opeenvolging van extreme hittegolven:

Uitgelichte afbeelding: By USDA photo by Bob Nichols – https://www.usda.gov/media/blog/2014/02/11/southern-plains-climate-hub-seeks-address-three-huge-problems, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89060994