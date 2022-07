Apocalypse ’22: 47 graden in Portugal

Tijd om in paniek te raken. In de Portugese stad Pinhão werd gisteren een temperatuur van 47 graden Celsius bereikt.

Portugal 🇵🇹 just hit 47.0°C (116.6°F) in Pinhão.

If confirmed, this will go down as the hottest July day in recorded history for the country. pic.twitter.com/Tyq592W8cS

— Scott Duncan (@ScottDuncanWX) July 15, 2022