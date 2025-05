AP: kom nu in actie als je niet wil dat Meta AI traint met jouw data

Meta wil alle openbare data van volwassen gebruikers, zoals posts, foto’s en comments, gebruiken om Meta AI te trainen. AP-vicevoorzitter Monique Verdier: ‘Het risico is dat je als gebruiker de controle over jouw persoonsgegevens verliest. Je hebt ooit iets op Instagram of Facebook gepost en die gegevens zitten straks in dat AI-model. Zonder dat je precies weet wat daarmee gebeurt.’

(…)

Bezwaar aantekenen kan via het bezwaarformulier van Instagram of dat van Facebook. Meta heeft aangegeven de gegevens van iedereen die bezwaar aantekent, niet te gebruiken voor het trainen van AI.

– Het hele bericht bij Autoriteit Persoonsgegevens

– Uitgelichte afbeelding: Door ProducerMatthew – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19611819