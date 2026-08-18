Antisemitisme bij de Britse Groenen

Deelnemers aan een besloten WhatsApp-groep die door leden van de Groene Partij wordt gebruikt, bespraken het “doden van zionisten“ en besoluhreven de meerderheid van de Israëlische joden als “genocidebedrijvers” (genociders).

De groep, “Greens Against Imperialism“, werd opgericht door Sophus Magill, een gemeenteraadslid van de Groenen in Wootton Bridge op het eiland Wight.

Tijdens een discussie schreef Magill dat “het zionisme moet verdwijnen“. Toen een andere deelnemer vroeg of dat betekende dat hij in wezen wilde dat Israël „van de kaart werd geveegd“, antwoordde Magill: “Ja, dat zou ik graag willen.“

Volgens Magill is daar niks gewelddadigs aan, want Israël is “an illegitimate apartheid state” en dan is natuurlijk alles geoorloofd.

Britse Joden zijn volgens de deelnemers een “wapen in de handen van de Israëlische staat”.

Voor de Iraanse Revolutionaire Garde daarentegen heeft men bij de Groenen niks dan lof:

Dat de IRGC tienduizenden Iraanse burgers heeft vermoord, is blijkbaar een onbelangrijk detail.

De schrijver van bovenstaand bericht is volgens The Times Ashley Tubb. Tubb stelde zich vorig jaar kandidaat voor de campagnecommissie van de Groene Partij.

Het partijbestuur van de Groenen wil geen commentaar geven op het bericht in The Times: “We do not comment on internal party forums or discussions on WhatsApp groups that are not official party group channels.”

Bron: The Times

Uitgelichte afbeelding: Links partijleider Zack Polanski, ongetwijfeld de meest weerzinwekkende figuur uit het huidige Britse politieke landschap. By Cory Doctorow – https://www.flickr.com/photos/doctorow/54931670940/, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=179524422