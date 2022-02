Antiracistische activisten beschoten in Portland; tenminste één dode + Update

Bij een antiracistische demo in Portland, Oregon zijn zes mensen neergeschoten. Een van de slachtoffers overleed ter plekke. De andere vijf zijn naar het ziekenhuis vervoerd. De schutter(s) is/zijn voortvluchtig. Hun identiteit is niet bekend, maar het laat zich natuurlijk niet moeilijk raden in welke hoek we de daders moeten zoeken.

De aanslag vond plaats vlakbij een park waar de afgelopen tijd veel betogingen tegen politiegeweld georganiseerd werden. Omwonenden zeggen verschillende schoten te hebben gehoord. Toen de politie arriveerde troffen ze een dode aan en vijf gewonden. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend.

Extreemrechtse haathoaxers als de beruchte Andy Ngo maken al tijden stemming tegen de betogers:

Andy Ngo made at least six posts within the last 5 days. Every post described the folks who do security for JFPK events as “armed far-leftists who attack civilians”. He then shared the flyer for tonight’s event to his 977k far-right, boot-licking, nazi-sympathizing followers.

