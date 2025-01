(Anti)migratiewet CDU sneuvelt alsnog in de Bondsdag + Updates

De (anti)migratiewet van CDU-leider Friedrich Merz is in tweede lezing alsnog gesneuveld in de Bondsdag. 338 parlementsleden stemden voor en 350 parlementsleden stemden tegen, bij vijf onthoudingen. Sommige parlementsleden bleven weg bij de stemming. De derde lezing met de eindstemming werd geannuleerd.

“Wir arbeiten nicht mit einer Partei zusammen, die ausländerfeindlich ist, die antisemitisch ist, die Rechtsradikale in ihren Reihen, die Kriminelle in ihren Reihen hält, eine Partei, die mit Russland liebäugelt und aus der Nato austreten will “ Friedrich Merz 11.01.2025 CDU heute 👇 [image or embed] — DennisKBerlin (@denniskberlin.bsky.social) 31 januari 2025 om 17:02



Wie er tegen de wet heeft gestemd wordt later bekend gemaakt, maar het is in elk geval duidelijk dat een aantal CDU-afgevaardigden Merz niet heeft gevolgd.

Wat er nu gaat gebeuren is onduidelijk. Voor Merz is het een zware – en onverwachte – politieke nederlaag, en dat kort voor de parlementsverkiezingen.

Grote winnaar is natuurlijk de AfD die zichzelf nu kan presenteren als de enige partij die als het er op aan komt écht bereid is migratie aan te pakken.

Update:

Aus der Union haben nicht abgestimmt: Helge Braun

Monika Grütters

Thomas Heilmann

Roderich Kiesewetter

Yvonne Magwas

Martin Plum

Antje Tillmann

Astrid Timmermann-Fechter

Marco Wanderwitz

Sabine Weiss

Annette Widmann-Mauz

Elisabeth Winkelmeier-Becker Alle anderen haben zugestimmt. — Tobias Schulze (@tschlze.bsky.social) 31 januari 2025 om 18:11

Update: reactie Robert Habeck, lijsttrekker van de Groenen



Uitgelichte afbeelding: Door whitehouse.gov – White House photo: https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/president/europe/03.html (via en:Image:Bundestag.jpg), Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=198721