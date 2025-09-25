Antifascisme en directe actie

Fascistoïde hordes teisterden zaterdag 20 september 2025 Den Haag. Het leek erop alsof ze losgelaten waren om de daags tevoren aangenomen Tweede Kamer anti-Antifa motie, kracht bij te zetten (zie hier). Een van de gekozen middelen van de hordes was ‘gewelddadige actie’. Ze waren ideologisch goed geïnstrueerd: politiek links moet eraan geloven. Op hun slopende weg troffen zij daarvoor het partijkantoor van D66.

De anti-Antifa motie was ingediend door FvD en werd gesteund door PVV, VVD, Ja21, BBB en SGP. Deze zeskoppige politieke factie is daarmee als ‘Profa blok’ te duiden, pro fascisme. Extreemrechts van Amerikaans type, waarbij de SGP de christelijke inslag ervan aanbrengt. Kort en goed: Antifa, ofwel tegen fascisme; Profa, ofwel voor fascisme. Duidelijk zo.

Wat de hordes in Den Haag lieten zien is te kwalificeren als een fascistische vorm van ‘directe actie’. Voor zover bekend voerden zij die actie onder de dekmantel van ‘hooligans’ van voetbalclubs uit verschillende steden, maar wel met allerlei NSB kenmerken.

Het tot actie overgaan hangt af van motivatie van de deelnemers en veronderstelt sociaal-politieke doelen. Men kan opmerken dat in de links-sociale sfeer de deelnemers daar openlijk voor uitkomen. Waar het om vormen van ‘ongehoorzaamheid’ (disobedience) gaat, worden de consequenties onderkend. Verder loopt er een grens tussen ‘sociale actie’ en ‘geweld’, waar geweld ideologisch niet als middel geaccepteerd wordt. In de libertaire sociale, politieke beweging is dit al decennia uitgangspunt. Ik ga dit allemaal niet herhalen. Ik hecht er wel aan één persoon te noemen aan wie vaak – ten onrechte – voorbijgegaan wordt, te weten April Carter (1937-2022), Engelse libertaire vredesactiviste, politicologe in verschillende universiteiten werkzaam geweest.