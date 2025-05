Anti-wegkijkwet onder druk: Honderd stappen terug voor kledingindustrie

Het is nog maar de vraag of de EU de zogenoemde ‘anti-wegkijkwet’ gaat invoeren. Dat is een wet die grote bedrijven verplicht actie te ondernemen als in hun productieketen milieuregels of mensenrechten worden geschonden.

Vorig jaar stemde het Europees Parlement nog in met de wet die met name misstanden in Aziatische kledingfabrieken moet tegengaan. Maar de Franse president Macron is nu toch tegen. Eerder deze maand sprak ook de Duitse bondskanselier Merz zich uit tegen de anti-wegkijkwet omdat hij minder regeldruk voor bedrijven wil.

Begin dit jaar zwakte de EU de richtlijn al af na klachten uit het bedrijfsleven. In het nieuwe plan zijn bedrijven niet meer verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden in de volledige productieketen, maar alleen voor die bij directe leveranciers. Komende woensdag spreken de lidstaten in Brussel verder over het onderwerp.

– Lees verder bij de NOS

– Uitgelichte afbeelding: By JerseyJoe2 – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7433112