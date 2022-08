Anti-vaxgek die Anthony Fauci bedreigde voor 3 jaar de cel in

Thomas Patrick Connally Jr, Een 56-jarige inwoner van West-Virginia, moet voor drie jaar de bak in. Dit na Anthony Fauci, hoofd van de National Institute of Allergy and Infectious Diseases, en als zodanig één van de leidende medici in de VS gedurende de coronacrisis, ernstig bedreigd te hebben.

Fauci started receiving the threatening messages to his work email at the National Institute of Allergy and Infectious Diseases in Maryland in December 2020, the first of which came with the subject line: “Hope you get a bullet in your compromised satanic skull today,” according to the complaint. (CNN)

In één van zijn latere emails aan Fauci dreigde de man ook hem en zijn hele gezin de straat op te slepen, dood te slaan en in brand te steken. Connally bekende dit ter intimidatie gedaan te hebben om Fauci’s activiteiten met betrekking tot covid-19 te doen stoppen.

Bij hooggeplaatsten kan het nogal eens even duren voordat de Amerikaanse justitie achter je aan komt, zoals we kunnen zien in de 6 januarikwestie, maar als ze dat eenmaal doet ben je dus wel aanzienlijk zwaarder de lul dan in ons land.

