Anti-israëlische demo bij Concertgebouw; tegendemonstratie aangekondigd

De verwende bourgeoiskinderen van Extinction Rebellion Justice Now willen morgen voor de ingang van het Concertgebouw demonstreren tegen het optreden van de Israëlische cantor Shai Abramson. Joden in Mokum, daar moeten ze bij XR, Plant een Olijfboom en de Palestijnse Gemeenschap in Nederland niet aan denken.

Niet iedereen is blij met de zoveelste anti-joodse haatmanifestatie in Amsterdam. De tegendemonstratie begint om 18.30 uur. De Chanoeka manifestatie in de De Lairessestraat tegenover het Concertgebouw om 18.15 gaat ook gewoon door. Daar wordt een grote Chanoekia aangestoken door chazzan Sacha van Ravenswade.

