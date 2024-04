Anti-abortusactivisten krijgen in Italië vrij toegang tot abortusklinieken

Premier Meloni van de Fratelli (!) d’Italia heeft bij haar aantreden beloofd dat de abortuswetgeving in Italië niet zou worden aangevochten. In plaats daarvan echter krijgen clubs “voor het leven” toegang tot klinieken om vrouwen lastig te vallen. De toelating is deel van een pakket “herstelmaatregelen” met ruime EU-subsidie, die de schade van de pandemie ongedaan moeten maken.

Het is overigens al niet gemakkelijk abortus te laten uitvoeren: 63% van de gynaecologen beroept zich op morele of religieuze bezwaren.

Vice-premier Tajani heeft gezegd dat, hoewel de regering niet van plan is de wet te veranderen, het niet de bedoeling is tegenstanders van abortus te criminaliseren. “We hebben altijd vrijheid van geweten op kwesties als deze toegelaten. Ik geloof dat iedereen zich naar eigen geloof of geweten te gedragen.”

De oppositie is uiteraard tegen deze maatregel, maar (ultra-)rechts heeft nu eenmaal de meerderheid in Italië.

