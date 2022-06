Anjerpest bij Op1 via CDA en VVD

Eergisteravond zijdelings geloerd naar Op1.. Wat? Anjerpest? Jazeker! Vier ernstige gevallen! De hele studio moest ontsmet worden. De overdragers: Thom van Campen VVD & TK-lid, Han ten Broeke van de VVD en HCSS, Derk Boswijk TK-lid van het CDA en directeur kolencentrale Uniper, Dyonne Rietveld zijn geïsoleerd.

De besmetters worden ook wegens acute geheugenstoornis behandeld door AFA en Kafka. Grootste geheugengat is: de anjer als het symbool van Bernhard, die van 1933 tot 1937 volledig nazilid was, en ook nog van de SS en SA – gelukkig voordat de holocaust begon. Dat onze kroonprinses en latere koningin Juultje in 1936 ooit nog met een echte nazi verloofd zou raken… maar ze wist dat toen niet, onze regering evenmin.

Hij heeft zich er overigens nooit voor verontschuldigd maar de feiten altijd ontkend en verdoezeld. Tijdens de oorlog sprak hij zich echter nooit uit tegen de holocaust en presteerde geen enkel wapenfeit.

In 1976 werd hij betrapt op corruptie vanwege het aannemen van miljoenen smeergeld van Lockheed. Hij werd afgezet als inspecteur-generaal en kreeg een levenslang verbod op het dragen van uniformen. Een rechtszaak werd voorkomen omdat koningin Juliana liet weten in dat geval af te treden. Foutje van toen: anjerverbod vergeten… Gek genoeg – of misschien: logischerwijze lobbyde B ook voor Lockheed-concurrent Northrop.

Hij rommelde ook vrolijk verder als voorzitter van het World Wildlife Fund for Nature (WWF, WNF), waar hij onder de naam ‘Operation Lock’ een geheime militie opzette om de ivoorhandel te bestrijden – maar de huurlingen begonnen voor zichzelf. Zie ‘Niets was wat het leek’ van dr Gerard Aalders, pag 379 e.v.

De veteranenorganisaties gebruiken behalve zijn anjer ook zijn verjaardag, 29 juni of meest nabije zaterdag, als ‘nationale veteranendag’. Dit jaar kost dat feest met de nazi-besmetting op zaterdag ruim € 2,5 miljoen.

Stuur een mailtje met de tekst EER EX-NAZI BERNHARD NIET aan info@veteranendag.nl en cie.def@tweedekamer.nl de vaste kamercommissie Defensie (voorzitter: Raymond de Roon van de … PVV!). Graag CC aan fpamsterdam@yahoo.com.

De veteranen verdienen beter dan een ex-nazi en corrupte oplichter als Bernhard.

Op de foto de vier OP1-gasten van 21 juni 2022 en Bernhard – overal anjers!

– Uitgelicht: collage van beelden televisieprogramma Op1