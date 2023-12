Andrew Tate: zionisten controleren de media (en nog veel meer fraais)

Antisemitisme vermomd als antizionisme is niet voorbehouden aan radicaal-links. Op rechts kunnen ze er ook wat van, getuige onderstaande tweet van Andrew Tate:

Wat natuurlijk nogmaals bewijst dat er op dit punt weinig verschil is tussen radicaal-links en extreemrechts.

Uitgelichte afbeelding: By Anything Goes With James English – https://www.youtube.com/watch?v=fhUi1htVeJc (~7:21)License shown in archived video. Archived 2022-07-30 at the Wayback Machine, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=122052081