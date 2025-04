Anarchistisch recht – Voor een andere samenleving

De aandacht gaat echter bovenal uit naar anarchistisch recht. Het opmerkelijke is dat wie over samenleving spreekt, het recht niet kan ontkennen. Maar omdat het om een andersoortige, te weten antikapitalistische, samenleving gaat onder afwijzing van alle vormen van dominantie, krijgt recht andere dan zijn gebruikelijke functies. In een zojuist verschenen brochure getiteld Anarchistisch Recht, onder redactie van Thom Holterman, wordt uitgelegd waar dit alles omdraait. Zie kort daarover de hieronder opgenomen flaptekst en de inhoudsopgave. De brochure is uitgeven in samenwerking met de Amsterdamse libertaire boekwinkel, Het Fort van Sjakoo, waar de brochure te koop en te bestellen is. [ThH]

Achterzijde brochure

Het anarchisme biedt een uitgelezen kader voor fundamentele wetskritiek. Het laat zich verklaren door de onverbiddelijke kritiek van anarchisten op de bestaande, kapitalistische maatschappij, die zich voor zijn behoud van onderdrukkende wetten bedient. Anarchisten kunnen die kritiek onversaagd volhouden.

Het voorgaande neemt niet weg dat er ook een andere manier van denken over recht mogelijk is. Die sluit aan bij wat als ‘positieve anarchie’ bekend staat. Het is een term ontleend aan Proudhon. Daarin is een maatschappijbeeld verwerkt zonder onderdrukkende macht en waarmee verwezen wordt onder meer naar orde, dynamiek, rationaliteit, naast mutualisme en federalisme. Dit laat zich nader uitwerken met behulp van recht. Men komt dit al tegen bij de eerdergenoemde Proudhon, maar bijvoorbeeld ook bij Kropotkin en zelfs bij Bakoenin. Daarbij mogen we niet vergeten de Nederlandse libertaire juriste Clara Meijer-Wichmann te noemen, die ruim een eeuw geleden van haar zienswijze omtrent (straf)recht getuigde.

Dat wordt in deze brochure in een aantal op elkaar aansluitende bijdragen van verschillende auteurs, uitgewerkt. Men zal dan overigens merken dat daarmee ook kritiek te leveren is op het bestaande maatschappelijke bestel. Het een sluit het ander niet uit.

Titel

Holterman, Thom (red.), Anarchistisch recht, Bronnen, autonomie, pluralisme, federalisme, rechtvaardigheid, Uitgave: Het Fort van Sjakoo, Libertaire orde, Amsterdam, 2025, 74 blz., prijs 7,95 euro.

Inhoudsopgave

Inleiding

Hfdst. 1: Recht en macht in een libertair perspectief

Thom Holterman

Hfdst. 2: George Gurvitch (1894-1965) en sociaal recht

Thom Holterman

Hfdst. 3: Staat, recht en legitimiteit

René Berthier

Hfdst. 4: Anarchistische gedachten aangaande het recht in de 19e en 20ste eeuw

Anne-Sophie Chambost

Hfdst. 5: Recht en heerschappij

Alexander Atabekyan (1868-1933)

Hfdst. 6: ‘Van de wet los’ – Over illegalisten, directe actie, ‘Neem en eet’

Thom Holterman

Hfdst. 7: De Kwestie van het recht in anarchie

Pierre Bance

Nawoord

Verantwoording

Bestel- en verzendadres brochure

International bookshop Het Fort van Sjakoo

Jodenbreestraat 24

1011 NK Amsterdam

Nederland

https://sjakoo.nl

info@sjakoo.nl

Tel +31-(0)20-6258979

Open: ma-vrij/mon-fri 11,00-18,00 uur/hrs

zaterdag/Saturday: 11,00-18,00 uur/hrs

