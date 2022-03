Anarchist Eric King vrijgesproken van aanval op cipier

De Amerikaanse anarchist Eric King, die een gevangenisstraf van 10 jaar uitzit, is vrijgesproken van het aanvallen van gevangenispersoneel. Hierdoor krijgt hij geen extra straf en kan hij eind 2023 de nor verlaten.

Eric King, die eerder tot 10 jaar veroordeeld was voor het gooien van een molotovcocktail naar een leeg gebouw tijdens de rellen in St Louis. Dit gebeurde nadat Michael Brown in Ferguson, MI door de politie werd doodgeschoten. Tijdens zijn straf is de anarchist en antifascist meerdere malen gemarteld door gevangenispersoneel en witte suprematisten die ook in de gevangenis zitten. Verder heeft hij jaren in isolering gezeten, tweemaal covid gehad en heeft hij geen bezoek kunnen ontvangen. Nadat Eric King deze wandaden openbaar maakte, werd hij zelf aangeklaagd door het federale Bureau of Prisoners (BOP). Lees dit huiveringwekkende artikel op The Intercept voor meer details.

Afgelopen week vond de rechtszaak van het BOP plaats en de rechter heeft Eric King dus vrijgesproken. Tijdens de rechtszaak kwam Eric King ’s avonds terug in zijn cel om te ontdekken dat zijn cel was ondergelopen met water. Al zijn boeken, legale documenten, persoonlijke foto’s en schriften waren verwaterd. Volgens het gevangenispersoneel was een vogel zijn cel in gevlogen en had iets omgegooid wat de gootsteen verstopte. Dit was zelfs voor de rechter te gortig.

The judge says he has never seen anything like this in his whole career, he also says it is far reaching at this point to say it was not the BOP's intention, and an accident instead. He says the BOP is setting itself up for a civil lawsuit after this. — Unicorn Riot – Live Tweets of Eric King's Trial (@UnicornRiotLive) March 17, 2022

Als je Eric King wilt ondersteunen of een kaartje wilt sturen vanuit de Lage Landen, check deze website Free Eric King voor de nodige informatie.