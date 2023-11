Amerikaanse universiteiten gaan harder optreden tegen antisemitisme

Een aantal bekende Amerikaanse universiteiten, waaronder Harvard, Columbia en de universiteit van Pennsylvania (Penn), hebben gezegd harder op te zullen treden tegen antisemitische uitingen. De drie bovengenoemde universiteiten hebben taakgroepen gevormd om antisemitisme op de campus aan te pakken.

De universiteiten kwamen zwaar onder vuur te liggen nadat pro-Palestijnse studentenorganisaties demonstraties organiseerden waarbij o.a. de antisemitische leuze “From the river to the sea, Palestine will be free” gescandeerd werd.

Columbia kondigde vrijdag aan dat het Students for Justice in Palestine (SJP) en Jewish Voice for Peace (JVP) tot het einde van het jaar verbied nog acties te organiseren op de campus. Beiden zouden de regels en voorwaarden van de universiteit geschonden hebben.

Columbia is de afgelopen maand het toneel geweest van heftige demonstraties tegen de Israëlische aanvallen op Gaza. Aan de pogrom van Hamas op 7 oktober werd uiteraard geen woord vuil gemaakt. Tot het einde van het jaar krijgen SJP en JVP geen geld meer van de universiteit. Vorige week maandag verbood de Brandeis-universiteit bij Boston de SJP ook al activiteiten te organiseren op de campus.

Op Harvard gaat men inmiddels diep door het stof. Claudine Gay, de president van de universiteit, probeert uit alle macht te voorkomen dat belangrijke donateurs afhaken. Amerikaanse universiteiten zijn voor veel van hun programma’s financieel afhankelijk van de bijdragen van donateurs. Als die massaal afhaken, hebben ze een serieus probleem.

Afgelopen week beloofde Gay opnieuw harder op te zullen treden tegen antisemitische uitingen op de universiteit. Of ze daarmee de gemoederen heeft weten te bewaren, is maar zeer de vraag. Donderdag zei Whitney Tilson, een voormalig hedgefondsmanager en alumnus van Harvard, dat “de schade die Harvard sinds 7 oktober aan zijn merk heeft toegebracht, alleen wordt geëvenaard door New Coke en wat Elon Musk Twitter heeft aangedaan”.

Zo’n 1600 Joods-Amerikaanse alumni hebben inmiddels gedreigd hun donaties aan Harvard stop te zetten. Voor Harvard zou dat een ramp zijn: vorig jaar waren donaties goed voor 45% van de inkomsten van de elite-universiteit. Enkele organisaties, waaronder de Wrexler Foundation, hebben de banden met de universiteit al verbroken.

Penn gaat nog veel dieper door het stof dan Harvard. De universiteit wijdde na de pogrom geen woord aan de Joodse slachtoffers, maar plaatste wél een bericht op Instagram, waarin het de inheemse en inheemse mensen eerde en “hun cultuur, geschiedenis en belang als leden van de Penn gemeenschap”.

Bij een aantal belangrijke donateurs leidde dat grote woede. Marc Rowan, het hoofd van de private equity-gigant Apollo Global Management, reageerde furieus. “Dus dit weekend, terwijl 1200 Israëli’s werden afgeslacht en vermoord en verkracht, twitterden wij als universiteit over de Dag van de Inheemse Volkeren”, zei hij in een interview met CNBC.

Rowan doneerde vorig jaar tenminste $50 miljoen aan Penn, wat het natuurlijk lastig maakt hem te negeren. Nadat Rowan bijval kreeg van een aantal andere rijke alumni, waaronder Dick Wolf (Law & Order), zag Penn zich gedwongen actie te ondernemen. Presidente Elizabeth Magill kondigde aan de projectie van “smerige, antisemitische leuzen” op gebouwen van de universiteit niet langer te zullen tolereren. Magill zei niet om welke leuzen het gaat, maar vermoedelijk doelt ze op het eerder genoemde “Palestine will be free, from the river to the sea”.

Bron: NYT

