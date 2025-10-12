Amerikaanse motorbende ‘Infidels MC’ bewaakte hulpposten Gaza – voor $ 980 pp p/d

De bewaking van vier hulpposten in Gaza-Zuid was dit jaar in handen van het Amerikaanse bedrijf UG solutions. De BBC ontdekte dat zij een Amerikaanse motorbende inschakelden, genaamd ‘Infidels MC’, bekend door geweld tegen moslims. Er zitten o.m. militaire veteranen uit Irak in.

Ook The Times of Israel bevestigt dit verhaal. Zij noemen ook de tatoeages van sommige leden met het jaartal 1095, het jaar van de eerste wraaklustige grote kruistocht tegen de moslims die Palestina bezetten. De leider is ene Johnny ‘Taz’ Mulford – hij draagt zo’n tatoeage. Er zijn minstens 40 mensen gerekruteerd, die ook nog eens $ 980 pp/pd ontvangen, of $ 1.580 als leiders.

De Amerikaanse Gaza Humanitarian Foundation (GHF) runde de verdeling van voedsel en meer in Gaza-Zuid sinds eind mei. De GHF krijgt steun van Israël en de VS, maar krijgt veel kritiek van andere hulporganisaties. We weten intussen dat die plek gekozen was om Palestijnen naar het zuiden te lokken.

De GHF huurt weer het bedrijf UG Solutions. De BBC meldt dat daarin tien leden van de ‘Infidels Motorcycle Club’ zijn geïdentificeerd. Mogelijk zijn zeker 40 van de bewakers in Gaza gelieerd Infidels MC.

Veteranen uit Irak hebben de Infidels MC in 2006 opgericht en beschouwen zich als kruisvaarders. Ze gebruiken dan ook het kruisvaarderskruis. Dat is een recht kruis met vier kleine kruisjes eromheen – als je dat niet meer scherp voor je had.

Inmiddels zijn er ruim 1000 Palestijnse burgers gedood bij de distributie van de GHF, veelal door het Israëlische leger. UG Solutions ontkent dat hun mensen op Palestijnen schieten. De GHF stelt ‘zero-tolerance’ te hanteren voor haat of discriminatie.

