Alweer regen: wordt het nou natter of droger?

Zonder regenkleding op pad gaan is al maanden vragen om moeilijkheden. En dan regent het vaak ook nog keihard. Maar het werd toch juist warmer en droger door klimaatverandering? Hoe dat zit, lees je hier.

Persoonlijk begin ik echt genoeg te krijgen van die regen. Ik fiets vaak 30 kilometer om op mijn werk te komen (en weer terug) en ik heb een hekel aan regenkleding. Zeker als het wat warmer wordt. Dan is een regenpak net een plastic zak; de regen blijft buiten, maar je zweet je een ongeluk. Als jij net zo’n hekel hebt aan regen als ik, heb ik slecht nieuws voor je: het wordt door klimaatverandering natter in Nederland.

Maar dat is maar de helft van het verhaal. Want het wordt door klimaatverandering ook droger in Nederland. Dat hebben we de afgelopen jaren ook kunnen zien. Hoe kan dat?

