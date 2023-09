De volgende nummers 9 zijn allemaal Made in England. Zeker, VK en VS zijn dominant in de lijsten, maar dat ze uitsluitend een positie vullen is ook weer niet zo gewoon. Of, we zullen zien.

@dadaland:



Everything you know is wrong, Black Grape

Liz:



Heroes (7″-versie), David Bowie

Laurent:



Mercy Street, Peter Gabriel

– Uitgelichte afbeelding: By Black Grape – https://www.amazon.co.uk/Pop-Voodoo-Black-Grape/dp/B0711BQPKT, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=71870822