Alle grote steden in de VS zijn aan het zinken

Washington, Chicago, New Orleans en andere dichtbevolkte steden in de Verenigde Staten zijn aan het zinken, blijkt uit onderzoek in Nature. Het massale gebruik van grondwater is een belangrijke oorzaak, maar er spelen ook andere factoren.

Het onderzoek keek naar de 28 dichtstbevolkte steden in Amerika en zag dat ze allemaal in meerdere of mindere mate zinken. In de steden leven samen 34 miljoen mensen.

Het gaat niet enkel om steden aan de kust, waar de relatieve zeespiegel een deel van de verklaring kan zijn, maar ook om steden in het binnenland.

De snelst zinkende stad is Houston in de staat Texas. Meer dan 40 procent van het grondgebied zakt er ruim 5 millimeter per jaar en 12 procent zinkt zelfs twee maal sneller. Sommige plekken zijn op een jaar tijd wel 5 centimeter weggezakt, aldus de studie.

