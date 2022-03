Alain Krivine overleden

Alain Krivine, één van de laatst overgebleven mei ’68 Mohikanen, is vandaag op 80-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekend gemaakt.

Krivine was in 1966 één van de oprichters van de Jeunesse communiste révolutionnaire (JCR) en speelde samen met o.a. Daniel Cohn-Bendit (Rooie Danny) een vooraanstaande rol bij de Franse mei-opstand van 1968. Cohn-Bendit ontvluchtte na het mislukken van de opstand het land, Krivine verdween voor een maand achter de tralies.

In 1969 nam Krivine namens de Ligue Communiste – de opvolger van de inmiddels verboden JCR – deel aan de presidentsverkiezingen. Een succes werd het niet: Krivine moest het doen met iets meer dan 1% van de stemmen. In 1974 richtte Krivine de Ligue communiste révolutionnaire (LCR), de Franse sectie van de Vierde Internationale, op. Namens de LCR nam hij in ’74 deel aan de presidentsverkiezingen. Ook dat werd geen succes: dit keer kwam Krivine niet verder dan 0,37%.

In 2006 stapte Krivine uit het politiek bureau van de LCR. In 2008 was de onvermoeibare socialistische activist één van de initiatiefnemers van de Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), die zich tot doel stelde alle kleine radicaal-linkse groeperingen en partijtjes te verenigen. Heel verstandig nam de NPA afstand van de trotskistische roots van de LCR. Een serieuze electorale concurrent van Mélenchon’s La France Insoumise is de NPA niet geworden, maar dat was misschien ook nooit de bedoeling.

Émotion et chagrin. Une pensée affligée à sa famille et salut fraternel à tout le mouvement trotskiste. https://t.co/OKILZWdPHB — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) March 12, 2022

