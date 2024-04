Al meer dan 24 miljoen mensen in Zuidelijk Afrika getroffen door droogte, overstromingen en stormen

Meer dan 24 miljoen mensen in Zuidelijk Afrika kampen met de dubbele crisis van honger en overstromingen. De snelle opeenvolging van klimaatextremen geeft de bevolking geen tijd om te recupereren.

Meer dan de helft van de bevolking in Malawi, zes miljoen mensen in Zambia, ruim drie miljoen in Zimbabwe en nog eens drie miljoen in Mozambique, kampen nu met honger, blijkt uit cijfers van hulporganisatie Oxfam.

Sinds begin dit jaar heeft extreem weer in de regio al aan meer dan 130 mensen het leven gekost, ruim twee miljoen hectare aan gewassen vernietigd en meer dan zevenduizend huizen en infrastructuur zoals wegen, gezondheidscentra en scholen beschadigd.

