Al die gaten tellen: nummers 10 deel 2

Rob Bloemkolk Heeft bij iedere notering een eigen persoonlijk verhaal. Ieders lijst zal bij het bereiken van nr.1 als geheel gepubliceerd worden.

Zijn nr.10:



Fix it, Lady Blackbird

Misschien is ze een ééndagsvlinder. Ik weet het niet. Maar die stem. Laatste concert waar ik geweest ben. In Paradiso. Ik had onze hele familie meegenomen, hiphopliefhebbers, Lowlandgangers, vrolijke feestbeesten en uiteindelijk de mensen waar ik me altijd rustig en gelukkig bij voel. Na bijna zestig jaar overleven, hebben zij me de liefde gegeven waarvan ik dacht dat die niet voor mij was weggelegd.

Dadaland:



Let’s face the music and dance, Willie Nelson & Family

Pyt heeft deze als 10:



A day in the life, The Beatles

– Uitgelichte afbeelding: By Pamela Smith – https://www.flickr.com/photos/peasoupgallery/28196683917/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=115067116