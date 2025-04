Ahold Delhaize maakt gezond en duurzaam eten onbetaalbaar voor gewone mensen

Supermarktconcern maakt op biologische producten tot wel 40% meer winst dan op reguliere producten

De klanten van Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn, betalen voor biologische producten tot wel 40% te veel, omdat de multinational de prijzen kunstmatig verhoogt. Dat blijkt uit onderzoek van Profundo. Zo maakt het supermarktconcern van gezond en duurzaam eten een luxeproduct, alleen beschikbaar voor rijke mensen.

Wie denkt dat de winstmarge op biologische producten wordt ingezet voor beter klimaatbeleid komt bedrogen uit: de uitstoot van Ahold Delhaize steeg sinds 2018 met 7%.

Door het opdrijven van de winstmarge op biologische producten betaalden klanten van de multinational in 2023 in totaal € 863 miljoen te veel. De extra winst belandt rechtstreeks in de zakken van rijke aandeelhouders. Profundo berekende dat van de totale 2 miljard uitbetaling aan de aandeelhouder € 324 miljoen van de prijsopdrijving van biologische producten komt.

Gebroken klimaatbelofte

Terwijl de klimaatbewuste klant extra betaalt, raken de klimaatdoelen van Ahold verder uit zicht. In het eigen klimaatplan committeert het bedrijf zich aan een forse vermindering van de CO₂-uitstoot. Het onderzoek laat echter zien dat de broeikasgasuitstoot de laatste jaren met 7% is gestegen.

Dochterbedrijf Albert Heijn doet het nog slechter. Twee jaar geleden kondigde de supermarkt aan dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 45% zou zijn verminderd. Uit het jaarverslag blijkt echter dat de broeikasgasuitstoot in 2024 met 17% is gestegen.

Klimaatdoelen haalbaar en betaalbaar

Het rapport laat zien dat het anders kan. De doelen van het Klimaatakkoord van Parijs zijn haalbaar en betaalbaar voor Ahold. Door 26% van de netto-winst te investeren in duurzaam en gezond voedsel kunnen de klimaatdoelen worden gehaald. Deze investering van in totaal € 690 miljoen leidt tot de noodzakelijke 30 miljoen ton vermindering van de CO₂-uitstoot. Dat is iets meer dan de uitstoot van 1,6 miljoen huishoudens.

Pinautomaat voor de aandeelhouder

Winnie Oussoren, woordvoerder van Milieudefensie Jong:

“Ahold gebruikt duurzame klanten als pinautomaat voor de aandeelhouder. Dit is klimaatverraad aan onze generatie: Ahold zegt te verduurzamen, maar maakt gezond en duurzaam eten onbetaalbaar voor gewone mensen. Wij eisen dat Ahold een eerlijke prijs vraagt voor biologische producten, zodat duurzaam voedsel bereikbaar blijft voor iedereen. En dat het bedrijf een kwart van zijn winst gebruikt om te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs. Groene praatjes vullen geen gaatjes – het is tijd voor echte actie.”

Een rad voor ogen draaien

Tijdens de aandeelhoudersvergadering op 9 april in het Zaans Theater in Zaandam gaan ruim 100 activistische aandeelhouders van Milieudefensie van zich laten horen en CEO Frans Muller bevragen. Buiten lopen klanten van AH in een gigantisch hamsterrad, aangemoedigd door ‘graaiende’ aandeelhouders en ‘topmannen’. Het geld dat het rad uitspuugt, verdwijnt in de pot van de aandeelhouders.

-Persbericht Milieudefensie (in het kader van Achterstallig Onderhoud)

Uitgelichte afbeelding: Genoemd hamsterrad, foto: Marieke Wijtjens