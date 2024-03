Afrikaanse gletsjers bijna helemaal verdwenen

De laatste gletsjers in Afrika zijn al 90 procent van hun volume verloren en kunnen in de volgende 25 jaar helemaal verdwijnen, waarschuwt Duits onderzoek. “Een duidelijk teken van de klimaatverandering.”

De gletsjers op Mount Kenya, de Kilimanjaro en het Rwenzori-gebergte, op de grens tussen Oeganda en de DR Congo, smelten aan een alarmerend tempo. In de voorbije twee decennia zijn ze met ongeveer de helft gekrompen, en sinds begin vorige eeuw is dat zelfs 90 procent, blijkt uit de studie in Environmental Research: Climate.

– Lees verder bij de bron, IPS